Плагин для подсчета кол-ва символов в файле

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Здравствуйте друзья!

Всем кто прочитал желаю счастья и заказов, а от поздравления перехожу к ТЗ.

Сайт на Wordpress. Тематика: студия переводов на разные языки.

Хотим организовать онлайн приём файлов со статьёй для перевода, автоматически подсчитывать кол-во символов внутри файла (doc, txt) и "озвучивать" цену для заказчика.

После подсчета кол-ва символов выставляется счет, который нужно оплатить, если условия устраивают, а далее после оплаты файл для перевода приходит на почту к нам.

Сервис который идеально подходит под наше ТЗ: https://www.onehourtranslation.com/wizard

SERVICE TYPE и CHOOSE AN EXPERT носят информационный характер для нас.

Оплату хотим принимать через Яндекс.Деньги. Для подключения услуги есть юр. лицо, все формальности уладим самостоятельно.

Благодарю всех, кто откликнется на заявку и изъявит желание к сотрудничеству.

8 лет назад
vlasovsergey
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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