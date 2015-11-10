Разработка CMS сайта с нуля на PHP, MySQL

Создать шаблон с 1 видео роликом с ютуба по центру. ниже него форма имени и почты. Пишите кто за сколько сделает, если понравится работа, надо будет сделать еще несколько страничек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка движка видео портала с высоким трафиком на платформе nginx. Подробности по email
В зависимости от результата, возможно долговременное сотрудничество!
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