Необходимо разработать сервис спортивной статистики для футбольного сайта. Кроме футбола сервис должен включать еще несколько видов спорта (теннис, баскетбол, хоккей).

Функционал должен уметь делать различные сравнения, формировать сводные таблицы (страны, команды, чемпионаты, кубки, сезоны). Также необходимо привязать к спортивным событиям букмекерские коэффициенты.

Изначально данные необходимо парсить, но с дальнейшей возможностью их редактирования через админку сайта (ДЛЕ) или своя админка.

Более подробная информация и ТЗ будет обсуждаться с кандидатом, который будет выбран исполнителем данного проекта.

Требования к кандидату:

- Должен разбираться в спорте.

- Иметь опыт разработки похожих проектов или их поддержки на спортивных ресурсах (обязательны примеры).

Без примеров, подавать свою кандидатуру не следует.