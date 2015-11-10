Сервис спортивной статистики

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать сервис спортивной статистики для футбольного сайта. Кроме футбола сервис должен включать еще несколько видов спорта (теннис, баскетбол, хоккей).

Функционал должен уметь делать различные сравнения, формировать сводные таблицы (страны, команды, чемпионаты, кубки, сезоны). Также необходимо привязать к спортивным событиям букмекерские коэффициенты.

Изначально данные необходимо парсить, но с дальнейшей возможностью их редактирования через админку сайта (ДЛЕ) или своя админка.

Более подробная информация и ТЗ будет обсуждаться с кандидатом, который будет выбран исполнителем данного проекта.

Требования к кандидату:

- Должен разбираться в спорте.

- Иметь опыт разработки похожих проектов или их поддержки на спортивных ресурсах (обязательны примеры).

Без примеров, подавать свою кандидатуру не следует.

8 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад