Проблемы с интеграцией amoCRM с JustClick

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Добрый день!

Мы столкнулись с вот такими сложностями при интеграции amoCRM c JustClick:

1. Клиент не всегда попадает в CRM после отлаты в JC

2. Не всегда работают скидки

3. Подписки дублируются после загрузки в CRM

Можете ли Вы помочь с такими вопросами?

Александр Дединкин

Трениговый клуб "Advance"

8 лет назад
Dedinkin
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад