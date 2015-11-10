Сейчас завязаны только населенные пункты, т.е. если человек из списка набирает россия-новгородская область-новгород, то метка ставится на украине в поселке новгород. Отредактировать форму поиска. сайт couch-surfing.ru cms drupal7
Создание он-лайн калькулятора и формы обратной связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создание он-лайн калькулятора ТО автомобиля с интерфейсом загрузки товаров и услуг. Образец есть.
2. Создание формы обратной связи.
Связь по скайпу
Иван
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