Создание он-лайн калькулятора и формы обратной связи

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок137 просмотров
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1. Создание он-лайн калькулятора ТО автомобиля с интерфейсом загрузки товаров и услуг. Образец есть.

2. Создание формы обратной связи. 

Связь по скайпу 

Иван

8 лет назад
rbkrbk
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад