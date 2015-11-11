Очистка Opencart от вируса

Веб-программированиеЗавершен7 заявок137 просмотров
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С площадки шла массовая рассылка корреспонденции (спам). Рассылка совершалась с помощью PHP-скрипта. Пример письма: https://sample.masterhost.ru/33196800990-200627f35975ac803a3d95cd0bccffad29ef.txt .

Пример зараженного файла

домен/www/system/PHPExcel/Classes/PHPExcel/Shared/Escher/DggContainer/BstoreContainer/BSE/BSE.php

Резервной копии нет.

Нужно почистить сайт и закрыть уязвимости.

OpenCart
8 лет назад
Power_Web
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Оперативно нашел причину заражения сайта. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Надёжный заказчик. Работать с ним было легко. Рекомендую.