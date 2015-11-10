Необходимо сделать закрытие страницы через энное количество раз

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок119 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо сделать код или дополнение на сайт, которое не дает выйти со страницы не нажав на кнопку добавить. Мы должны сами задавать у себя количество раз после которого сайт может быть закрыт, к примеру 10 или больше.

Выглядит так, человек зашел на сайт, вылетает окно с просьбой добавить, если он не нажал на кнопку и пытается выйти со страницы, то появится табличка, вы не сделали действие и так нужное нам кол-во раз, какое укажем. Если сделал действие, то страница закрывается.

8 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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