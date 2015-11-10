Необходимо сделать закрытие страницы через энное количество раз

Добрый день!

Необходимо сделать код или дополнение на сайт, которое не дает выйти со страницы не нажав на кнопку добавить. Мы должны сами задавать у себя количество раз после которого сайт может быть закрыт, к примеру 10 или больше.

Выглядит так, человек зашел на сайт, вылетает окно с просьбой добавить, если он не нажал на кнопку и пытается выйти со страницы, то появится табличка, вы не сделали действие и так нужное нам кол-во раз, какое укажем. Если сделал действие, то страница закрывается.