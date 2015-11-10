Необходимо добавить

Здравствуйте друзья! Всем кто прочитал желаю счастья и заказов, а от поздравления перехожу к ТЗ. Сайт на Wordpress. Тематика: студия переводов на разные языки. Хотим организовать онлайн приём файлов со статьёй для перевода, автоматически подсчитывать кол-во символов внутри ...