JS Работа с API

Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть форма отправки писем на email, и в ней загрузчик файлов, только одной картинки. Необходимо добавить еще одно поле, чтобы загружалось 2 картинки на сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать скрипт, который по определенным координатам подгрузит наиболее популярные фото с серввиса https://www.flickr.com/map/?fLat=52.368022&fLon=-2.295479&zl=13&everyone_nearby=1 и отобразит в таком виде на странице https://www.flickr.com/photos/mwhcvt/
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