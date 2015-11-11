PHP-программист на удаленку, долговременно

Нам необходимо разработать интерактивный генплан для Поселка "Завидный" Пример: http://www.-lakes.ru/sale/ Количество участков: 100 Реализация: отдельный модуль (код вставки на сайт) или модуль для wordpress. 1. К этому генплану необходима админка. Важно чтобы на плане можно было отражать проданные участки, ...
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Здравствуйте,
Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы).
Необходимые навыки:
- PHP (понимание MVC)
- MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы)
- jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и всякие красивые плюшки)
- кросбраузерный HTML/CSS, responsive верстка под телефоны/планшеты
Работа удаленно с 2 до 8-9 вечера по московскому времени.
Пожалуйста пишите с какими CMS и фрэймворками работали.
Спасибо
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