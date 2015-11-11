PHP-программист на удаленку, долговременно

$700
Веб-программированиеЗакрыт49 заявок694 просмотра
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Здравствуйте, 

Ищем PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве (возможно годы). 

Необходимые навыки: 

- PHP (понимание MVC) 

- MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION; оптимизация запросов, умение использовать индексы) 

- jQuery (ajax, eventi типа deligate/on и всякие красивые плюшки) 

- кросбраузерный HTML/CSS, responsive верстка под телефоны/планшеты

Работа удаленно с 2 до 8-9 вечера по московскому времени.

Пожалуйста пишите с какими CMS и фрэймворками работали.

Спасибо

PHP
8 лет назад
presto5
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад