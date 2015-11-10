Интерактивный генплан коттеджного посёлка для сайта

Нам необходимо разработать интерактивный генплан для Поселка "Завидный"

Пример: http://www.-lakes.ru/sale/

Количество участков: 100

Реализация: отдельный модуль (код вставки на сайт) или модуль для wordpress.

1. К этому генплану необходима админка. Важно чтобы на плане можно было отражать проданные участки, забронированные, свободные и участки продаваемые по акции, а так же выделять их цветом в

зависимости от статуса (свободен, забронирован, продан)

2. При наведении всплывает окно с информацией: Номер, площадь, цена, статус участка

3. А также при изменении цены сотки- стоимость участка автоматически

изменялась в при изменении цены в отдельной группе например: Участки по

акции + Возможность редактировать каждый участок: статус, цена за сотку

на этом участке.

4. Важно, чтоб пользователь видел сразу номер участка и его площадь на генплане.

5. По дизайну: на генплане обязательно указать близлежащие достопримечательности или указатели к ним - пляж на речке волчьей (проектируется), озеро Ельчинское, Игора, Веревочный парк Орехово, трасса Приозерского шоссе, ферма в Крутой Горе, Коробицыно.