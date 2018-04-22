Добрый день! От хостинга стали приходить сообщения об оверутилизации оперативной памяти сервера. Данные о том, какой конкретно процесс виновен предоставить не могут. PID USER ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется компановка и загрузка информации на сайт по хостелам. Пример страницы: http://gdehostel.ru/hostel/sankt-peterburg/mini-otel-nevskij-lajt/ 1. Мы дадим ссылки на страницы гостиниц в гугл мэпс (например, https://www.google.ru/maps/place/Capsule+hostel+in+Moscow+(%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)/@55.7520616,37.589275,17z/data=!4m7!3m6!1s0x46b54bb4f58e2391:0xb6cc81d3d45e3fc9!5m1!1s2018-04-22!8m2!3d55.750371!4d37.5853053?hl=ru) 2. По ссылкам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Уже стояла невидимая рекапча, но после каких-то изменений работать перестала. Нужно поставить версию 2. Также на сайте уже есть версия 2 в другом месте (она работает), давайте поменяем коды на те, которые будут ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно спарсить google maps в таблицу excel, с разбивкой по полям. (гео - москва, запрос - хостел) Необходимая информация в скриншотах.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Загрузить на сайт около 40 страниц 1 навигационная страница 5 страниц первого уровня Около 30 страниц второго уровня Всего около 30 тыс. знаков Всё делается через ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
reCapcha invisible (от google) в два места сайта? - на форму заявки http://gdehostel.ru/reserv/1/0/0/ - на форму комментариев (например, http://gdehostel.ru/hostel/moscow/A-la-Russe-Hostel-Hotel/ - внизу) + убрать ту капчу, которая есть сейчас). Сайт на django.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Защита без использования капчи. Есть веб-форма http://gdehostel.ru/reserv/1/0/0/ Данные с формы отправляются напрямую в crm систему Нужно поставить тот-или иной фильтр (не капчу)Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует seo для сайта fhrealty.ru. Первичный контент написан и загружен. Кто что может предложить для роста позиций? Интересуют конкретные меры и ваши оценки по стоимости. p.s. Отвечайте только здесь. По ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт9 лет назад
При загрузке сайта подгружаются лишние стили, расположенные прямо в файле html. Смотрите сами: view-source:http://centrobit.ru/ Сайт на wordpress. Нужно привести код в порядок.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Мне сделают вёрстку макета главной в html Есть Готовый сайт на джанго. Нужно натянуть вёрстку на админку, а именно - поменять css, index и пр., чтобы работала новая главная (от нее унаследуется ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Можно обсуждать как исключительно вёрстку (html+css), так и вёрстку с натяжкой на админку (сайт уже существует, мы делаем именно редизайн, так что достаточно базовых знаний питона/джанго, на котором написан сайт). Макет новой главной ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Основной продукт компании - b2b система для оптовой торговли, помогающая автоматизировать работу поставщиков со своими клиентами. Сейчас стоит задача по наращиванию контента - описанию различных функций о и особенностей применения. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Устранение уязвимостей сайта, ведущих к рассылке спама, появлению скриптов. Проверка кода и устранение вредоносов.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Я дам список сайтов (100-150), на которых мы должны присутствовать как застройщик или как объект недвижимости. Речь идёт о карточке объектов на каталогах недвижимости. Вы зарегистрируетесь и загрузите нас (если есть форма) или напишете ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует написание отзывов об объектах недвижимости, от лица рассматривавших их для покупки или уже купивших клиентов. По тональности не важно, допускается конструктивный негатив. От меня - вся информация об объектах. От вас - понимание, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть Visual Composer и шаблоны со стилями, нужно загружать тексты и графику, иногда подбирать графический материал. Длина 1500 - 3000 знаков б.п., графика. В ответе, пожалуйста, дайте ссылки на сайты, которые вы загружали ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт centrobit.ru Нужно оптимизировать скорость работы.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт http://gdehostel.ru/ на Джанго. Макет новой главной прикрепляю. Он будет предоставлен в виде послойного psd Некоторые пояснения: 1. К значкам вверху приделать подсказку (hint при наведении) 2. Баннеры (наши предложения) будут ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
По адресу http://zavidniy.club/uchastki у нас есть генплан, но после смены хостинга он не функционирует (предположительно из-за иного формата базы данных, а именно проблема в кодировке поля "статус") Сама база данных генплана на месте - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нам необходимо разработать интерактивный генплан для Поселка "Завидный" Пример: http://www.-lakes.ru/sale/ Количество участков: 100 Реализация: отдельный модуль (код вставки на сайт) или модуль для wordpress. 1. К этому генплану необходима ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад