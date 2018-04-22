spir77

Алексей spir77

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сбор и загрузка информации на сайт

    Требуется компановка и загрузка информации на сайт по хостелам. Пример страницы: http://gdehostel.ru/hostel/sankt-peterburg/mini-otel-nevskij-lajt/ 1. Мы дадим ссылки на страницы гостиниц в гугл мэпс (например, https://www.google.ru/maps/place/Capsule+hostel+in+Moscow+(%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)/@55.7520616,37.589275,17z/data=!4m7!3m6!1s0x46b54bb4f58e2391:0xb6cc81d3d45e3fc9!5m1!1s2018-04-22!8m2!3d55.750371!4d37.5853053?hl=ru) 2. По ссылкам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установка reCaptcha 2 на Django сайт

    Уже стояла невидимая рекапча, но после каких-то изменений работать перестала. Нужно поставить версию 2. Также на сайте уже есть версия 2  в другом месте (она работает), давайте поменяем коды на те, которые будут ...

    Django
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсинг google maps

    Нужно спарсить google maps в таблицу excel, с разбивкой по полям. (гео - москва, запрос - хостел) Необходимая информация в скриншотах.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Загрузка текстов на сайт

    Загрузить на сайт около 40 страниц 1 навигационная страница 5 страниц первого уровня Около 30 страниц второго уровня Всего около 30 тыс. знаков Всё делается через ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поставить reCapcha

    reCapcha invisible (от google) в два места сайта? - на форму заявки http://gdehostel.ru/reserv/1/0/0/ - на форму комментариев (например, http://gdehostel.ru/hostel/moscow/A-la-Russe-Hostel-Hotel/ - внизу) + убрать ту капчу, которая есть сейчас). Сайт на django.

    Django
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Seo-продвижение нового сайта

    Интересует seo для сайта fhrealty.ru. Первичный контент написан и загружен. Кто что может предложить для роста позиций? Интересуют конкретные меры и ваши оценки по стоимости. p.s. Отвечайте только здесь. По ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимимзация стилей в html

    При загрузке сайта подгружаются лишние стили, расположенные прямо в файле html. Смотрите сами:  view-source:http://centrobit.ru/ Сайт на wordpress. Нужно привести код в порядок.

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть вёрстку на сайт Django

    Мне сделают вёрстку макета главной в html Есть Готовый сайт на джанго. Нужно натянуть вёрстку на админку, а именно - поменять css, index и пр., чтобы работала новая главная (от нее унаследуется ...

    CSSDjangoHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка главной страницы сайта

    Можно обсуждать как исключительно вёрстку (html+css), так и вёрстку с натяжкой на админку (сайт уже существует, мы делаем именно редизайн, так что достаточно базовых знаний питона/джанго, на котором написан сайт). Макет новой главной ...

    CSSDjangoHTMLPython
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копиратинг для сайта saas решения

    Основной продукт компании - b2b система для оптовой торговли, помогающая автоматизировать работу поставщиков со своими клиентами. Сейчас стоит задача по наращиванию контента - описанию различных функций о и особенностей применения. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Загрузка информации об объектах недвижимости на каталоги

    Я дам список сайтов (100-150), на которых мы должны присутствовать как застройщик или как объект недвижимости. Речь идёт о карточке объектов на каталогах недвижимости. Вы зарегистрируетесь и загрузите нас (если есть форма) или напишете ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание отзывов

    Интересует написание отзывов об объектах недвижимости, от лица рассматривавших их для покупки или уже купивших клиентов. По тональности не важно, допускается конструктивный негатив. От меня - вся информация об объектах. От вас - понимание, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Загрузка текстов на wordpress

    Есть Visual Composer и шаблоны со стилями, нужно загружать тексты и графику, иногда подбирать графический материал. Длина 1500 - 3000 знаков б.п., графика. В ответе, пожалуйста, дайте ссылки на сайты, которые вы загружали ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка главной страницы сайта

    Сайт http://gdehostel.ru/ на Джанго. Макет новой главной прикрепляю. Он будет предоставлен в виде послойного psd Некоторые пояснения: 1. К значкам вверху приделать подсказку (hint при наведении) 2. Баннеры (наши предложения) будут ...

    Django
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить на сайте генплан

    По адресу http://zavidniy.club/uchastki у нас есть генплан, но после смены хостинга он не функционирует (предположительно из-за иного формата базы данных, а именно проблема в кодировке поля "статус") Сама база данных генплана на месте - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Интерактивный генплан коттеджного посёлка для сайта

    Нам необходимо разработать интерактивный генплан для Поселка "Завидный" Пример: http://www.-lakes.ru/sale/ Количество участков: 100 Реализация: отдельный модуль (код вставки на сайт) или модуль для wordpress. 1. К этому генплану необходима ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

webash86
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
9 баллов
7 лет назад
Установка reCaptcha 2 на Django сайт
Django
Алексей отличный заказчик, быстро и понятно объяснил в чем проблема, предоставил доступ к проекту, всегда был на связи и оплатил своевременно. Рекомендую!
Игорь проект выполнил быстро, разобрался в вариантах решения проблемы и предложил оптимальный способ, а не простой костыль, который мне сделали раньше (речь об установке антиспам системы для сайта, интегрированного с crm). Коммуникацией и сроками доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
OlgaEkat
Ольга 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Загрузка текстов на сайт
HTML
Работать с Алексеем удобно и приятно. Задача была поставлена четко, оплата моментальная, в течении выполнения заказа всегда был на связи. Отличный заказчик! Рекомендую!
Ольга - отличный исполнитель. Загрузила тексты быстро и качественно, результатом полностью довольны.
Ответный отзыв
vladstm2423
Владислав 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Натянуть вёрстку на сайт Django
CSSDjangoHTML
Все быстро и четко!
Владислав отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую.
Ответный отзыв
webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
2 балла
9 лет назад
Оптимимзация стилей в html
HTMLWordPress
Описание задач плохое (расплывчатое, без конкретики). В результате в процессе работы сложность выполняемых задач вырастает. Заказчик отказывается доплачивать за это. Так же после выполнения появляются мелкие доработки за которые тоже не доплачивает.
Денис повалил сайт в субботу вечером, и видимо ушел спать. Половину воскресенья все стояли на ушах. Пришлось откатывать с бэкапа. Это недопустимая безответственность. Не рекомендую, если не готовы к экспериментам.
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evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка главной страницы сайта
CSSDjangoHTMLPython
Алексей отличный заказчик! Всегда на связи,оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Евгений сделал вёрстку качественно, быстро и профессионально. Более того, исправил огрехи макета (дизайнер не предусмотрел поведение некоторых элементов при наведении мышки). Так что на 100% рекомендую.
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