Поставить reCapcha

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок187 просмотров
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reCapcha invisible (от google) в два места сайта?

- на форму заявки http://gdehostel.ru/reserv/1/0/0/

- на форму комментариев (например, http://gdehostel.ru/hostel/moscow/A-la-Russe-Hostel-Hotel/ - внизу) + убрать ту капчу, которая есть сейчас).

Сайт на django.

7 лет назад
spir77
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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