Показ флэш-баннера исходя из локации посетителей сайта

Здравствуйте! Есть сайт, работающий на базе YII2. Он задумывался как сервис по вайбер рассылкам, но сейчас нужно немного изменить его функционал. Что нужно добавить: 1. Базовый функционал для массовых е-мейл рассылок (списки получателей/импорт адресов/создание и отправка рассылки) Уже реализовано: -разделение ...