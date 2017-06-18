Показ флэш-баннера исходя из локации посетителей сайта

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка124 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо реализовать показ флеш-баннера юзерам из определенных стран.

Сайт на вордпрессе, установлен плагин геолокации GeoIP Detection.  Флеш-баннер прописан в виджете.

7 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$14
1 день
Все быстро, четко и понятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо Юрию за проект. Будем сотрудничать и дальше. Мои рекомендации!
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