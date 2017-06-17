Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.

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Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки. На вход приходит массив чисел (10-15 чисел), рулетка анимированно вращается по клику, на выходе должно выпасть то число, которое первое в массиве Cайт – https://csgorobot.com/http://joxi.ru/gmvzGgWUxqKZPmС компаниями не работаем.

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CSS
7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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