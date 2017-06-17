Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.

Парсер объявлений на OsClass Либо парсит с указанных сайтов, либо по договоренности, либо по Вашим/моим указанным (по договоренности) Цена зависит так же откуда будет парсинг Код открытый (не закреплен никуда) мне он нужен временно и не для продажи. ...