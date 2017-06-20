Подключить АПИ курьерских служб OpenCart

Подключить АПИ курьерских служб интайм, ночной экспресс, деливери, нова почта, мист экспресс к цмс OpenCart.

Задача: когда пользователь находится на этапе оформлении заказа, необходимо дать ему возможность выбирать из выпадающих списков Город доставки -> № Отделения в его городе

Указывайте пожалуйста цена / сроки, ( будет + если исполнитель уже имеет опыт работы с АПИ курьерских служб )