Нужен парсер файлов с сайта (скачать, разложить по папкам)

Добрый день

Задача следующая: есть сайт, на нем файлы, доступные по ссылке вида https://site.ru/files/123456

Когда вводишь такой адрес, файл начинает скачиваться. Файлов много, разных, объем от 100кб до 50мб

Нужно сделать парсер, который будет выкачивать заданный диапазон файлов, и складывать их в папку

Желательно, чтобы папка создавалась с новым именем, например "Папка 2017.06.20 22:55" по дате начала скачивания

Совпадения имен файлов не должны останавливать процесс скачивания, т.е. если есть "файл1.pdf" и еще один "файл1.pdf" скачивается следом, то у второго изменяется имя на "файл1(1).pdf"

Диапазон скачивания должен задаваться приблизительно так:

https://site.ru/files/11000 - https://site.ru/files/12000 (т.е. в папку скачается 1000 файлов)

Скачивание должно быть аккуратным, очередь должна прерываться, чтобы не вызвать блокировку админами источника

В заявке укажите ссылку на подобные проекты, стоимость и координаты для связи (скайп).