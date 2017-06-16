Страница тех поддержки

Необходимо сделать страницу технической поддержки для провайдера интернет olivenet.es. За образец берем аналогичную страницу битрикс helpdesk.bitrix24.ru/ Дизайн готов, наполнение содержанием – с нас. Необходимо выполнить верстку и программную часть.

Требования:

1. Статьи будут на трех языках

2. Должен выполняться поиск по статьям и видео (ключевым словам)

3. Автоматически определяются наиболее популярные статьи по количеству просмотров за все время

4. Контент предоставляется заказчиком или создается дополнительно

5. Присутствует видео галерея

6. Возможность отправить вопрос специалисту тех поддержки: клиент указывает свой адрес эл.почты и пишет вопрос. Ответ на него приходит на адрес эл почты, который он указал

7. Статьи добавляются в БД в виде сущности, имеют несколько языковых версий. Просмотр одной и той же статьи на всех языках суммируется для построения рейтинга.

Обязательно пишите стоимость и сроки (или вопросы для уточнения бюджета)