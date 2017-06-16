Исправить ошибку Prestashop

Если покупатель, оформляя свой заказ, хочет положить в корзину больше товара, чем свободно на складе, то Prestashop не разрешит этого сделать.

Однако покупатель может сформировать корзину и, не подтвердив заказ, выйти. Потом он решает вернуться, заходит и подтверждает свой заказ.

В таком случае Prestashop уже не проверяет наличие на складе.

Если за это время остаток на складе не уменьшился, то все нормально, но если за это время кто-нибудь уже купил – то в заказе оказывается больше чем на складе и свободный остаток становится меньше нуля.

Надо этот баг исправить. Бюджет 1000 рублей