Исправить ошибку Prestashop

Вот карточка товара: http://k-dom(убрать)iart.ru/isskustvennaya-kozha/product/view/24/88 Нужно привязать к фото в слайдере такое JS решение по зуму - https://codecanyon.net/item/zoome-jquery-image-zoom-effect-plugin/2973067?ref=dazzlersof&_ga=2.148241783.1718739073.1497614826-279171037.1492059500 . (скрипт будет выкуплен и выслан в архиве)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если покупатель, оформляя свой заказ, хочет положить в корзину больше товара, чем свободно на складе, то Prestashop не разрешит этого сделать.
Однако покупатель может сформировать корзину и, не подтвердив заказ, выйти. Потом он решает вернуться, заходит и подтверждает свой заказ.
В таком случае Prestashop уже не проверяет наличие на складе.
Если за это время остаток на складе не уменьшился, то все нормально, но если за это время кто-нибудь уже купил – то в заказе оказывается больше чем на складе и свободный остаток становится меньше нуля.
Надо этот баг исправить. Бюджет 1000 рублей
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