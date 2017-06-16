Wordpress + SEO

Сайт fk-ramps.ru на вордпрессе

Необходимо знание wordpress, html, css (scss, gulp), php

Сейчас по сайту есть правки, что то не работает, где то не заполнен контентом - недоделан,

часть ошибок нам устранят в понедельник, но там устранять и устранять, особенно что касается дизайна и верстки.

Задача - внести правки по сайту, проверить его работоспособностью, оптимизировать его позиции в поиске, устранить обнаруженные ошибки, оптимизировать код и производительность, внести изменения по верстке если что то криво отображается, внести изменения по верстке (есть список правок с дизайном) проработать адаптив.