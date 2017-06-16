Доработка страницы на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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логотип (прикреплено видео для наглядности) 

 стрелочка 

расписание (макет скачайте по ссылке, она там есть) 

подложка (фото вышлю по запросу чтоб не посеяли)  

Пишите ваши срок и  стоимость работы. так же скайп для связи. Без предоплаты! Можно поэтапно разбить.

7 лет назад
gosha45
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад