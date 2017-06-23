Отредактировать хэдер сайта

На странице http://vilochnyi.ru/brand/jungheinrich/ в шапке и в самом посте - логотип компании Jungheinrich с красной стрелкой (над буквой J). Необходимо убрать эту красную стрелку из картинок, залить картинки на сайт уже без нее. Без потери качества. Затем посмотреть, ...