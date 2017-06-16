Аудит и доработка сайта на ocStore 2.1.0.2.1

Небольшой проэкт для сборки оболочки программы для удобной работы через GUI. Исходники нескольких программ необходимо собрать в одну графическую оболочку под debian. языки Shell, python, java - знание выше среднего. Детально ТЗ отправлю по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется провести технический аудит сайта.
Указать на минусы в работе, предложить план оптимизации как cms так и сервера. И в последствии их устранить.
В общем сделать так, что бы сайт НОРМАЛЬНО работал, без сбоев, зависаний и прочих проблем.
Просьба оставлять сообщения уже с конкретными предложениями (как минимум уже есть одна проблема в работе магазина)
Так же требуется обработчик который будет связывать амосрм с опенкартом (смена статуса заказа при переносе по воронкам продаж).
Так же потребуется создания своей корзины при оформлении заказа с учетом всех маркетинговых ходов. (просьба сразу давать ссылки на примеры, что бы было понятно есть ли общее виденье).
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