Аудит и доработка сайта на ocStore 2.1.0.2.1

Добрый день.

Требуется провести технический аудит сайта.

Указать на минусы в работе, предложить план оптимизации как cms так и сервера. И в последствии их устранить.

В общем сделать так, что бы сайт НОРМАЛЬНО работал, без сбоев, зависаний и прочих проблем.

Просьба оставлять сообщения уже с конкретными предложениями (как минимум уже есть одна проблема в работе магазина)

Так же требуется обработчик который будет связывать амосрм с опенкартом (смена статуса заказа при переносе по воронкам продаж).

Так же потребуется создания своей корзины при оформлении заказа с учетом всех маркетинговых ходов. (просьба сразу давать ссылки на примеры, что бы было понятно есть ли общее виденье).