Аудит и доработка сайта на ocStore 2.1.0.2.1

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Добрый день. 

Требуется провести технический аудит сайта. 

Указать на минусы в работе, предложить план оптимизации как cms так и сервера. И в последствии их устранить. 

В общем сделать так, что бы сайт НОРМАЛЬНО работал, без сбоев, зависаний и прочих проблем.  

Просьба оставлять сообщения уже с конкретными предложениями (как минимум уже есть одна проблема в работе магазина) 

Так же требуется обработчик который будет связывать амосрм с опенкартом (смена статуса заказа при переносе по воронкам продаж). 

Так же потребуется создания своей корзины при оформлении заказа с учетом всех маркетинговых ходов. (просьба сразу давать ссылки на примеры, что бы было понятно есть ли общее виденье).

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва