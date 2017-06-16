Парсинг гео из 2гис и Яндекс

Привет

Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта 2gis.kz и https://yandex.ru/maps по 10 городам Казахстана.

Спарсить нужно и сохранить в нужном формате. Сам парсер тоже нам отдать (по-возможности).

Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие работы. Выбирать будем исходя из сроков и цены. Более подробное ТЗ будет прикреплено чуть позже.