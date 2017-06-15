Подключить платежную систему perfectmoney

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Необходимо подключить платежную систему перфект мани к сайту. 

Платежка уже подключена платеж проходит, средства не зачисляются на внутренний кошелёк. 

Бюджет по договоренности, нужно сделать сегодня. 

7 лет назад
olenev
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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