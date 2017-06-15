Интеграция Laravel Spark с Яндекс Кассой

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Требуется добавить платежный модуль Яндекс Кассы в существующий проект на базе Laravel Spark. Фронтенд построен на базе Vue. Должна быть поддержка создания/обновления/изменения/удаление/оплата подписок.
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