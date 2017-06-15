Нужен программист для написания плагина на Joomla

Задача:

Создание интеграционного решения с интернет-магазином и сервисом UDS Game.

1. Разработать дополнение (плагин) для cms Joomla которая обеспечивает интеграцию функционала плагина JoomShopping с системой лояльности UDS Game по рекомендациям изложенным в приложении .pdf (ссылка на приложение ниже).

2. Протестировать дополнение на возможные ошибки, связанные с нарушением нормальной работы при формировании корзины.

3. Описать алгоритм действий и процесс интеграции с внесенным кодом.

Требования:

1. Возможность работать удаленно с частичной занятостью.

2. Вести диалог и отвечать на вопросы в течении рабочего дня.

Подробное описание работы интернет-магазина с UDS Game по ссылке:

https://static.udsgame.com/UDS_Game_Online_Store_Integration.pdf