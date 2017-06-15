Нужен программист для написания плагина на Joomla

http://podoliskremont.ru Нужно доработать по PSD когда нажимаешь на показать там поевляется окно введите имя телефон и емаил и лид падает на почту. Нужно адаптировать шаблон а также увеличить данные по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fpodoliskremont.ru&tab=desktop не менее 90 на оба устройства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создание интеграционного решения с интернет-магазином и сервисом UDS Game.
1. Разработать дополнение (плагин) для cms Joomla которая обеспечивает интеграцию функционала плагина JoomShopping с системой лояльности UDS Game по рекомендациям изложенным в приложении .pdf (ссылка на приложение ниже).
2. Протестировать дополнение на возможные ошибки, связанные с нарушением нормальной работы при формировании корзины.
3. Описать алгоритм действий и процесс интеграции с внесенным кодом.
Требования:
1. Возможность работать удаленно с частичной занятостью.
2. Вести диалог и отвечать на вопросы в течении рабочего дня.
Подробное описание работы интернет-магазина с UDS Game по ссылке:
https://static.udsgame.com/UDS_Game_Online_Store_Integration.pdf
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