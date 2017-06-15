Нужен программист для написания плагина на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Задача: 

Создание интеграционного решения с интернет-магазином и сервисом UDS Game. 

1. Разработать дополнение (плагин) для cms Joomla которая обеспечивает интеграцию функционала плагина JoomShopping с системой лояльности UDS Game по рекомендациям изложенным в приложении .pdf (ссылка на приложение ниже). 

2. Протестировать дополнение на возможные ошибки, связанные с нарушением нормальной работы при формировании корзины. 

3. Описать алгоритм действий и процесс интеграции с внесенным кодом. 

Требования: 

1. Возможность работать удаленно с частичной занятостью. 

2. Вести диалог и отвечать на вопросы в течении рабочего дня. 

Подробное описание работы интернет-магазина с UDS Game по ссылке: 

https://static.udsgame.com/UDS_Game_Online_Store_Integration.pdf

Joomla
7 лет назад
guest_14975363811952
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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