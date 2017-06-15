Интеграция сайта с AmoCRM Системой

http://podoliskremont.ru Нужно доработать по PSD когда нажимаешь на показать там поевляется окно введите имя телефон и емаил и лид падает на почту. Нужно адаптировать шаблон а также увеличить данные по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fpodoliskremont.ru&tab=desktop не менее 90 на оба устройства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подключение модулей курьерской службы
Интеграция с формой заявкой
Оплата поэтапно либо в конце
- Похожие заказы
- $90Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, Уважаемый Фрилансер. Для сайта pereezd-neva.ru необходимо сделать мобильную версию сайта! Ждем Ваших предложений!Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который обучит созданию сайта-визитки на wordpress. Умею ставить шаблон, немного понимаю как редактировать, что за что отвечает, уменю регистрировать домен, хостингВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется совместить https://www.limesurvey.org/stable-release с отдельной базой респондентов. Сделать административную часть + пользовательскую. Требуется возможность обработки получаемых анкет - выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook. Сервисные функции: ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – [url=https://drive.google.com/drive/folders/0B8UyWCK3RJKNOW1QVlRwQ3hOOEU?usp=sharing]drive.google.com/drive/fo...[/url] Движок: wordpress, дизайн адаптивный Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу (нужно будет прочитать ТЗ сайта, чтобы понимать что должно быть в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Добавить раздел "Тренеры" При нажатии выходят карточки тренеров с ФИО и специализацией. Вверху специализации (по направлениям) Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/ При нажатии выходит карточка подробная с образованием, достижениями и прочее. Пример: https://www.worldclass.ru/clubs/nametkina/trainers/8115/ Для тренеров которые ведут занятия по расписанию есть кнопка «расписание тренера» при ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо скопировать данный сайт soverent.ru/ Сайт специализируется на продаже арендных объектов. + добавить админку, чтобы можно было удалять / добавлять наши объектыВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подключить доставку PickPoint с использованием REST API. Вся документация есть. Сайт на Drupal. По итогу необходимо, чтобы у нас в корзине отображалась стоимость доставки в зависимости от выбранного постомата. Также, чтобы сумма доставки прибавлялась ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Сайт: https://www.tt-architects.com.ua/ Сейчас показатели на google.com/speed/pagespeed/insights: мобильные/десктоп - 67/61 Необходимо максимально оптимизировать, особенно для мобильных - главную страницу и страницы категорий в меню на главной (см. картинку, обведены красным). Интересует цена и сроки. Момент по оптимизации ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть 3 здания по 3 этажа. Внутри здания все этажи одинаковые, на каждом этаже 3-5 квартир. Нужно: на изображении зданий (jpg) обвести каждый этаж (подсветить) и сделать кликабельным (map, area). При клике по этажу на месте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад