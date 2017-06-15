Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок133 просмотра
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Необходимо скопировать данный сайт soverent.ru/ Сайт специализируется на продаже арендных объектов. + добавить админку, чтобы можно было удалять / добавлять наши объекты  

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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