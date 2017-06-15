Внести изменения на сайте (UMI CMS)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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При нажатии на карточке товара кнопки купить должно появляться окно (при этом задний фон должен затеняться) «Товар добавлен в корзину» Вид, примерно, как на картинке в приложении (либо, если сможете предложите что-либо более красивое, но подходящее по дизайну). - Размеры 650*350 рх (ШхВ). - Форма прямоугольная с закругленными краями. Выделение по контуру, не черным цветом, а серым и тонкой линией, как в каталоге при наведении на картинку http://milamori.ru/shop/byustgaltery/)/- Фиолетовый круг с крестом – при наведении надпись «Удалить» - Если до 3х товаров, то увеличить область (каждый новый товар = 60 рх), после 3х сделать прокрутку. - Сделать, чтобы и в мобильной версии ничего не поплыло. - Закрытие окна на крест вверху слева или при нажатии на задний фон. - Вид кнопок, цвет и шрифт на них, как в как в каталоге на кнопке «подробнее» http://milamori.ru/shop/byustgaltery/)/- В системе управления UMI сделать элемент управления, чтобы можно было изменять текст, размер, шрифт и цвет на следующие элементы: Товар добавлен в корзину, Товар, количество, цена,  в корзине n товар(ов), Итого:, Добавьте в корзину товаров на ___ Р и получите (у нас при заказе от 3000 доставка бесплатно, поэтому если есть возможность, чтобы автоматически высчитывалось, то замечательно. Правда если у нас минимальная сумма измениться, то хотелось бы ее тут указывать для расчета. Если это нельзя, то тут будет просто текст), бесплатную доставку, тюрбан для волос в подарок (эту надпись я уберу, но в дальнейшем можно будет использовать для другого предложения. Ну и при изменении надо, чтобы ничего не съехало. Если нажали купить и не заполнены поля, то появляется окно, и при нажатии на крестик в левом верхнем углу, или на ок, или на задний фон возвращает к окну товар добавлен в корзину. 

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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