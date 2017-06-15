Нужно доработать сайт по ТЗ wordpress

$90
Веб-программированиеЗакрытнет заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня! 

Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://drive.google.com/drive/folders/0B8UyWCK3RJKNOW1QVlRwQ3hOOEU?usp=sharing

Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу (нужно будет прочитать ТЗ сайта, чтобы понимать что должно быть в итоге) 

Бюджет: 5 000 рублей 

Сроки: 2 дня 

Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, комиссия на нашей стороне.  

WordPress
7 лет назад
artlab_team
38 летКиргизия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта с плагином woocommerce (WordPress)

    Ищем знатока плагина woocommerce (WordPress). Необходимо доработать интернет магазин на WordPress, с плагином woocommerce. Готовы на долгосрочное сотрудничество.  На сегодня необходимо доработать:  "Сравнение товаров", вывод нужные полей, пустых скрыть со страницы сравнения. Цена и сроки договорные.  Ждём Ваших предложений, примеры работ приветствуются.

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внедрить сервис в магазин на вп, путем вставки js кода на страницу

    Добрый день, нужно внедрить сервис в магазин на вп, путем вставки js кода на страницу, попробовать сделать самим, если все получилось - объяснить мне как сделать правильно (пробовал сам, но у меня не получилось). Документацию ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Профи в JS

    $50

    Желательно знание Wordpress и Modx при переносе сайта с worpdress на modx возникли следующие проблемы. Дизайн Wordpress делался в конструкторе и получилось нерационально много кода как html-css,  так и js.   В данный момент, например,  мы не можем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модуля для opencart 2.3

    Нужен модуль масштабирования изображений для товара. При загрузки изображений в товары, если картинки разных размеров, то на сайте они выглядят некрасиво. Нужен модуль который будет работать примерно как установка аватара в вк. То есть загружаешь ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реализовать фильтр в каталоге продукции

    Здравствуйте. Необходимо реализовать фильтрацию по категориям и атрибутам элементов каталога. Сайт на php (CMS Made Simple), есть поддержка smarty. Подробное ТЗ вышлю кандидату. [b]Требование к исполнителю:[/b] [list][*]Знания: html5, php, smarty,  JS; [*]Опыт: от 2-х лет. [/list]

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт

    Нужно скопировать сайт  ( intro-keys ru ) . Привязать оплату на мой Яндекс и автоматизировать выдачу ключей например из txt файла. А так же возможность настраивать вероятность выпадения. основное описал. пишите сразу цены

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание модуля "Загрузчик файлов" (PHP+JS)

    Необходимо создать модуль, выполняющий функции загрузки файлов (с мультивыбором) на удалённый сервер (по отношению к тому, откуда запускается сам модуль).   Задачи модуля:  * выбор нескольких файлов за раз (мультивыбор);  * загрузка на удалённый сервер (непосредственная, либо в два ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с АПИ ВК

    $100

    Необходимо разработать  концепт сервиса, вытаскивающего плейлисты твоей музыки через апи вк Пример работающего  подобного сервиса [url=http://kissvk.com/]http://kissvk.com/[/url] Сервис должен дать возможность проиграть и скачать музыку твоего плейлиста вк через браузер

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад