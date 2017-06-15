Добрый день, нужно внедрить сервис в магазин на вп, путем вставки js кода на страницу, попробовать сделать самим, если все получилось - объяснить мне как сделать правильно (пробовал сам, но у меня не получилось). Документацию по установке предоставлю. За подробнейшим описанием задачи пишите в лс.

Желательно все сделать сегодня.