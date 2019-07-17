есть сайт на php [url=https://demo27.vlgshop.ru/]https://demo27.vlgshop.ru/ [/url] и есть ленд html [url=http://landing.demo-sites.ru/demo/zaym/]http://landing.demo-sites.ru/demo/zaym/[/url] нужно что бы блок с контентом МФО на html сайте, отображался так же как на php сайте, в 4 столбца, с сохранением адаптивности под моб устройства и css стилями ...