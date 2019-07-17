Есть php поисковик. Проблема Я создал каталог, в котором html страница. Поисковик не открывает каталог, если перейти по url, поисковик редиректит на главную. Подробнее напишу откликнувшимся. Дам доступ. После ознакомления предлагайте свою цену.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт поисковик на php, поисковые результаты выводятся с помощью api bing. Сейчас в админке есть поле в которое можно поставить скрипт какой нибудь рекламной системы и объявления будут отображаться во всех результатах поиска независимо от ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
927 слов 5150 знаков (без пробелов) 6027 знаков (с пробелами) Рыболовная тематика - аттрактант (приманка для рыбы) предлагайте ценуЗакрыт3 года назад
927 слов 5150 знаков (без пробелов) 6027 знаков (с пробелами) Рыболовная тематика - аттрактант (приманка для рыбы) предлагайте ценуЗакрыт3 года назад
927 слов 5150 знаков (без пробелов) 6027 знаков (с пробелами) Рыболовная тематика - аттрактант (приманка для рыбы) предлагайте ценуЗакрыт3 года назад
927 слов 5150 знаков (без пробелов) 6027 знаков (с пробелами) Рыболовная тематика - аттрактант (приманка для рыбы) предлагайте ценуПереводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
927 слов 5150 знаков (без пробелов) 6027 знаков (с пробелами) Рыболовная тематика - аттрактант (приманка для рыбы) предлагайте ценуЗакрыт3 года назад
927 слов 5150 знаков (без пробелов) 6027 знаков (с пробелами) Рыболовная тематика - аттрактант (приманка для рыбы) предлагайте ценуПереводы2 заявкиЗакрыт3 года назад
Кратко 1. сделать вариант главной страницы 2. убрать лишний блок в header 3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте 4. правки по меню 5. на мобильной версии переместить блок с категориями снизу страницы, вверх перед товарами 6. ...Завершен3 года назад
кратко 1. сделать вариант главной страницы и прикрутить ее к теме вп, она очень простая 2. убрать лишний блок в header 3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте 4. правки по меню 5. на мобильной версии ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
нужно убрать скрипты google map api с кода темыСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Что бы выполнить это задание вам нужен vpn с италии, иначе некоторые товары просто не откроются т.к. будет надпись 'товар недоступен в вашем регионе'. Если vpn'а нет, могу дать (privateinternetaccess.com) Нужно наполнить витрину товарами с iherb.com, по ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать визуальное оформление и функционал страницы отзывов iherb для товара и сделать из него либо плагин для woocommerce, либо если что то из описанного ниже невозможно реализовать в плагине - сделать в виде дополнительного ...Завершен4 года назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
есть код ипотечного калькулятора использующий HTML, CSS, JavaScript нужно убрать лишние поля для расчета, так что бы калькулятор не сломался +убрать скрол в результатах расчета первью (тут просто варианты стилей, править нужно только 1 калькулятор, архив скину) https://preview.codecanyon.net/item/mortgage-calculator-with-amortization/full_screen_preview/17038675?_ga=2.192790509.619482582.1576234349-1595599201.1576082066 нужно убрать поля Closing ...Завершен4 года назад
есть сайт на php [url=https://demo27.vlgshop.ru/]https://demo27.vlgshop.ru/ [/url] и есть ленд html [url=http://landing.demo-sites.ru/demo/zaym/]http://landing.demo-sites.ru/demo/zaym/[/url] нужно что бы блок с контентом МФО на html сайте, отображался так же как на php сайте, в 4 столбца, с сохранением адаптивности под моб устройства и css стилями ...Завершен4 года назад
- $3
что требуется для выполнения задания - не быть пользователем google ads/gmail - иметь активную симкарту (номера с смс активаторов не пройдут) - быть из РФ Оплата 200р за акк. 1 исполнитель – 1 акк. Никаких вложений с вашей стороны, ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
нужно скопировать лендинг на wp в html убрать все лишние скрипты, ссылки ведущие на основной сайт, убрать лишний блок с информацией, кнопку, всплывающее окно с cookies (подробнее опишу в лс) сохранить адаптивность под мобильные устройства упростить код формы ...Завершен4 года назад
нужно решение для автоматического или полуавтоматического создания партнерской ссылки, в кое-какой партнерке + спарсить данные в файл excel - название оффера, география оффера цену предлагайтеВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
есть плагин для перевода текста сайта https://codecanyon.net/item/ajax-translator-revolution-dropdown-wp-plugin/3400269 как сейчас работает плагин на сайте появляется выпадающее меню с выбором нужного языка, юзер кликает, выбирает ему нужны язык и только после этого текст переводится возможно ли изменить плагин так, что бы ...Завершен5 лет назад