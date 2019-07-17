flakco

Артем flakco

 
30 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DjahMale
Павел 
40 летСловакия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
3 года назад
Правки витрины на Wordpress
Все хорошо, спасибо за заказ!
все отлично
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$400
10 баллов
4 года назад
Скопировать модуль отзывов с iherb и сделать из него плагин для wp
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Rekrev
Антон 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Изменить калькулятор
Спасибо за проект. Артём - отличный заказчик. Всегда на связи, быстрая оплата и четкое ТЗ. Однозначно рекомендую.
спасибо за помощь, все сделано отлично и быстро
Ответный отзыв
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Изменить блок контента на html сайте
Отличный заказчик! Четко знает что хочет, постоянно онлайн. Оперативная оплата.
Спасибо! Получилось именно то, что требовалось по ТЗ и четко в срок.
Ответный отзыв
Yuumatov
Михаил 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
$15
10 баллов
4 года назад
Скопировать короткий лендинг
Четко поставленная задача. Оплата на перед. Рекомендую.
все сделано отлично
Ответный отзыв