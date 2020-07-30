Правки витрины на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка184 просмотра

Кратко

1. сделать вариант главной страницы 

2. убрать лишний блок в header

3. отключить корзину в woocommerce, убрать отображение иконки корзины на сайте

4. правки по меню

5. на мобильной версии переместить блок с категориями снизу страницы, вверх перед товарами

6. правки в карточке товара, сделать не сложный эффект при наведении курсора на другую вкладку 

7. правки в плагине отзывов, юзеры могут оставлять текстовый отзыв о товаре и прикреплять свое изображение, тут есть проблема с пропорциональностью загружаемых изображений, с разным разрешением картинки, после опубликовании такого отзыва портится вид сайта (в поп ап окне просмотра отзыва)

8. правки по плагину вопросы и ответы

после отклика скидываю подробное тз и доступ к сайту, после оценки предлагаете цену.

WooCommerceWordPress
5 лет назад
flakco
Артем 
32 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
5 лет назад
$120
4 дня
все отлично
Все хорошо, спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
5 лет назад