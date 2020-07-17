Требуется установить движок актуальную версию WP + подобрать и уникализировать стили темы. Установить стандартные плагины. Тематика сайтов dating
Перенести клиентов и товары на opencart
Добрый день.
Необходимо перенести клиентов и товары из магазина на imageCMS на Opencart 3.
Заявки фрилансеров
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