Пару изменений по дизайну Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки407 просмотров

Добрый день, нужно внести пару изменений в дизайн по сайту.

Сайт на Вордпрессе.

Выполнить сегодня - максимум завтра.

ТЗ в лс.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
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Выбранный исполнитель

PtahaUA
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Escrow
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