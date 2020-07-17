Внедрить корзину на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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нужно внедрить сверстаную корзину на modx и сделать дороботки 

MODX
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