Внести исправления для сайта на Wordpress + Woocommerce

1 - исправить навигацию для мобильного. Не отображается меню для выбора языка - там пустое место, хотя при наведении мышкой видно, что ссылка есть. В мобильном меню должны отображаться названия языков, а не иконки, как в полной версии. Многоязычность работает при помощи плагина WPML.

Скрин mobile-wpml-novisible.png

2 - на страницах с продуктами manakas.com/product-category/fox/ используется фильтр при помощи плагина WooCommerce AJAX Products Filter https://wordpress.org/plugins/woocommerce-ajax-filters/

Если выбрать какой-либо из фильтров, то продукты подгружаются, но не видны изображения.

Скрин product-filters.png