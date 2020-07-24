1) нужно доработать личный кабинет, чтобы заказы могли добавлять филиалы предприятия таким образом, чтобы было понятно какой филиал заказывает и для какого конечного клиента 2) подключить онлайн платежи через бифит.кассу и подключить интернет эквайринг
Внести исправления для сайта на Wordpress + Woocommerce
1 - исправить навигацию для мобильного. Не отображается меню для выбора языка - там пустое место, хотя при наведении мышкой видно, что ссылка есть. В мобильном меню должны отображаться названия языков, а не иконки, как в полной версии. Многоязычность работает при помощи плагина WPML.
Скрин mobile-wpml-novisible.png
2 - на страницах с продуктами manakas.com/product-category/fox/ используется фильтр при помощи плагина WooCommerce AJAX Products Filter https://wordpress.org/plugins/woocommerce-ajax-filters/
Если выбрать какой-либо из фильтров, то продукты подгружаются, но не видны изображения.
Скрин product-filters.png
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