1) нужно доработать личный кабинет, чтобы заказы могли добавлять филиалы предприятия таким образом, чтобы было понятно какой филиал заказывает и для какого конечного клиента 2) подключить онлайн платежи через бифит.кассу и подключить интернет эквайринг
Доработки CMS Prestashop.
Доработки фронт и бек офиса.
Все подробно указал в ТЗ прикрепленном ниже.
https://drive.google.com/file/d/1WUWwjVyVvJe8i6zT0qyGYQlDEPiYNNP4/view?usp=sharingЕсли что-то не правильно или не понятно описал, - спрашивайте.
Жду предложений по срокам и стоимости работ.
P.S. Прежде чем делать ставку, ознакомьтесь пожалуйста с техническим заданием.
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