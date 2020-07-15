Ускорить сайт на Друпал по PageSpeed Insights

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Закрыт4 заявки436 просмотров

Необходимо ускорить сайт на Drupal 7: 5play org. Наиболее важна скорость мобильной версии сайта, необходимо сделать выше 90. Наибольшую проблему в скорости представляет время ответа сервера, скорее всего из-за множества запросов сайта к серверу и множества бесполезных скриптов.

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