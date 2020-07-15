Автоматизировать работу с API в Маркете

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки326 просмотров

Цель:

Происходит сравнение цен на определенные товары на Маркете.

Далее цена на нашем сайте меняется на определенную величину в зависимости от цены на Маркете, по заданной формуле и автоматически обновляется в Маркете.

Дополнительная информация о сайте: ЦМС Ocstore, установлен модуль UNIXml Pro.

Предлагайте цену.

ocStore
5 лет назад
alex5742
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
онлайн
93 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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