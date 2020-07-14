Добавить в выгрузку данные в Excel [OpenCart]

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки471 просмотр

Необходимо добавить в функционал выгрузки (аналогично этому https://prnt.sc/thp5jb ) дополнительных данных, в отдельные вкладки одного файла Excel (сейчас выгрузка есть, необходимо добавить новые поля). Пример предполагаемого файла выгрузки и ссылка на сам сайт в ЛС.

Opencart
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