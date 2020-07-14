Нужен опытный разработчик Bitrix24 для внесения правок и реализации новых задач в эту CRM.Работы примерно на 2-3 недели полной занятости. Оплата поэтапная.Список задач и стоимость работ определим вместе после выбора кандидата.В дальнейшем понадобится сопровождение проекта, ...
Доработка сайта на Вордпресс
Необходимо используя блоки шаблона сформировать необходимы дизайн и структуру.
Сайт лежит по адресу m.voip66.ru.
Вот его шаблон.
https://www.templatemonsterpreview.com/ru/demo/63410.html
Структуру и внешний вид (что хотелось бы) отправлю исполнителю.
Надо внести изменения в соответствии с этим:
ГЛАВНАЯ
Оставляем только кнопку бронировать столик
Ниже Новинки или Предложения недели
Ниже про Ресторан сегодня
Ниже меню
Ниже команда во главе с шефом
Далее галерея- если шаблон позволяет, мы бы убрали этот блок.
И контакты
О НАС
Легенда, гриль
Ложиться на шаблон about
Супер шеф
Ложиться на шаблон team member
Команда
Ложиться на шаблон Our team
МЕНЮ
Шаблон предусматривает только фото текст и цены
Фото можно взять выбранные нами, текст меню и напитков заполнить
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