Доработка сайта на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок351 просмотр

Необходимо используя блоки шаблона сформировать необходимы дизайн и структуру.

Сайт лежит по адресу m.voip66.ru.

Вот его шаблон.

https://www.templatemonsterpreview.com/ru/demo/63410.html

Структуру и внешний вид (что хотелось бы) отправлю исполнителю.

Надо внести изменения в соответствии с этим:

ГЛАВНАЯ

Оставляем только кнопку бронировать столик

Ниже Новинки или Предложения недели

Ниже про Ресторан сегодня

Ниже меню

Ниже команда во главе с шефом

Далее галерея- если шаблон позволяет, мы бы убрали этот блок.

И контакты

О НАС

Легенда, гриль

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Супер шеф

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Команда

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МЕНЮ

Шаблон предусматривает только фото текст и цены

Фото можно взять выбранные нами, текст меню и напитков заполнить

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