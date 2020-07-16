Небольшие доработки в проектируемый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок560 просмотров

Сайт на WordPress, куплен шаблон, но в нем нет вывода новостей в привычном варианте, строчками. В VC попытался что-то сделать, вроде получается, но рубрика "уплывает". 

Также нужно сверстать довольно-таки нестандартную штуку, блок с кругом, кот. разделен на сектора (кажется 8 штук, как у пиццы) и при наведении "кусочек"  отъезжает в сторону от центра. 

Также есть еще небольшие доработки по этому сайту ,если интересно, то пишите. 

В будущем нужен человек практически на постоянку на такие доработки. 

WordPress
5 лет назад
Negoro
Егор 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$24
1 день
Escrow
Отличный специалист, все сделал как надо. Задача была сложная по верстке, но Данил справился на 100%,
Рад сотрудничеству с Егором!) Поставил чёткие задачи, всегда был на связи, очень приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!)

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