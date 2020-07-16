Нужен опытный разработчик Bitrix24 для внесения правок и реализации новых задач в эту CRM.Работы примерно на 2-3 недели полной занятости. Оплата поэтапная.Список задач и стоимость работ определим вместе после выбора кандидата.В дальнейшем понадобится сопровождение проекта, ...
Небольшие доработки в проектируемый сайт
Сайт на WordPress, куплен шаблон, но в нем нет вывода новостей в привычном варианте, строчками. В VC попытался что-то сделать, вроде получается, но рубрика "уплывает".
Также нужно сверстать довольно-таки нестандартную штуку, блок с кругом, кот. разделен на сектора (кажется 8 штук, как у пиццы) и при наведении "кусочек" отъезжает в сторону от центра.
Также есть еще небольшие доработки по этому сайту ,если интересно, то пишите.
В будущем нужен человек практически на постоянку на такие доработки.
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