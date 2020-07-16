Небольшие доработки в проектируемый сайт

Сайт на WordPress, куплен шаблон, но в нем нет вывода новостей в привычном варианте, строчками. В VC попытался что-то сделать, вроде получается, но рубрика "уплывает".

Также нужно сверстать довольно-таки нестандартную штуку, блок с кругом, кот. разделен на сектора (кажется 8 штук, как у пиццы) и при наведении "кусочек" отъезжает в сторону от центра.

Также есть еще небольшие доработки по этому сайту ,если интересно, то пишите.

В будущем нужен человек практически на постоянку на такие доработки.