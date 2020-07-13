ускорение загрузки и улучшение показателей по pageSpeed или GTMetrix CMS Wordpress
Интеграция сервиса рассылок с сайтом на Insales
Необходимо добавить трекеры по т.з. на сайт http://funkopop-shop.ru/.
Т.з. https://docs.google.com/document/d/1fS8lIU7aXh25uEL9Zas3YRLKIj4aL7zSM2GzOKasT68/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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