Срочный проект! Быстрый сайт на WP на Иврите (rtl) (ACF)

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Закрыт6 заявок503 просмотра

Здравствуйте. Есть сайт на иврите, сделан на WIX.

Также сейчас установлена тема на WP чистая (generate press) и elementor pro.

На сайте сейчас только сделан header и footer.

Нужно быстро заполнить сайт контентом - динамическим с использованием ACF Pro. СРОЧНО!

ElementorWixWordPress
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