Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы сверстать похожий блок, который был в предыдущем заказе?
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайт на WordPress, куплен шаблон, но в нем нет вывода новостей в привычном варианте, строчками. В VC попытался что-то сделать, вроде получается, но рубрика "уплывает". Также нужно сверстать довольно-таки нестандартную штуку, блок с кругом, кот. разделен ...Завершен3 года назад
- $140
Ссылка на файлы послана в личку. Сайт по сути визитка, не хватает страницы с новостями и новости, завтра доработает дизайнер. По поводу блоков "Партнеры" и "Новости". Они будут только на главной и в контактах.Завершен8 лет назад
- $5
Сайт на MODx Evo, в августе появились "левые" файлы. Хостер отключил сайт. Требуется вылечить и вычистить, а потом обновить до актуальной версии.Завершен8 лет назад
- $35
Необходимо добавить разделы "Портфолио", "Услуги" и "Контакты" на сайте http://elmetal.ru/. В Портфолио добавить возможность размещение галерей по разным тематикам. В Услугах и Контакты - html + images. Обновить движок и модули.Завершен8 лет назад
- $55
Нужно сверстать главную и внутренние страницы, стандарты известны, но хотелось бы придерживаться рекомендаций как в статье на хабре: http://habrahabr.ru/post/101464/ - статья 2010 года, поэтому версии браузеров постарше будут), не резина, на главной слайдер, но он ...Завершен9 лет назад
- $50
https://yadi.sk/d/epQEWVGjcicN7 — тут что есть и файл с планом работ. Серым — нужно поправить сразу. Остальное нужно как-то разъяснить по скайпу наверное.Завершен9 лет назад
- $100
Нужно сверстать главную и внутренние страницы. Срок 1 сутки. Соблюсти кроссбраузерность и пр. современные фишки. Попробовать реализовать "полурезину" с 1024 до 1280.Завершен9 лет назад
- $90
Разработать в основе векторные иконки реалистичного типа для навигации мебельного сайта. Высота максимальная 40 пикселей, ширина - 70. Для примера прилагаю скриншот области на сайте, где будут размещаться иконки.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Дорисовать стрелочки тут: http://clck.ru/8feR5 как на главной, чтобы можно было листать картинки. Cms: MODx.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Желательно хорошее знание этой системы, т.к. большая часть поддерживаемых сайтов на ней (попадаются и на WP, Joomla!, Drupal, но основная масса на MODx), а также хотя бы среднее знание html. В общем требуется практически удаленный ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется HTML-верстка под UMI-CMS: 1. Доктайп HTML Strict 4.01 2.Семантика 3.Оптимизация графики. 4.Валидность. 5.Все стили в CSS без исключения. 6.Кроссбраузерность IE6+, FF2.0+, Opera 9.1+, Safari 3Закрыт15 лет назад
Ищу специалистов по UMI, у которых есть опыт решения нестандартных задач на даной цмс. Прошу новичкам не отвечать. Указывайте реализованные проекты и по возможности работы цены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть готовая верстка. Нужно посадить на этот движек. Хостинг, домен - все готово.Завершен16 лет назад
- $30
Есть верстка, требуется посадить все это хозяйство на Джумлу. Денег 1500 руб. В ночи выберу исполнителя.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется сверстать страницу. Валидность кода, дивы, кроссбраузерная совместимость. Предложения писать здесь, к полуночи выберу исполнителя.Завершен16 лет назад