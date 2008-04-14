Negoro

Егор Недбайло Negoro

 
50 летРоссия/Королёв
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$24
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработки на сайт

    Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы сверстать похожий блок, который был в предыдущем заказе?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Небольшие доработки в проектируемый сайт

    Сайт на WordPress, куплен шаблон, но в нем нет вывода новостей в привычном варианте, строчками. В VC попытался что-то сделать, вроде получается, но рубрика "уплывает".  Также нужно сверстать довольно-таки нестандартную штуку, блок с кругом, кот. разделен ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать адаптивный сайт под MODx Revo

    $140

    Ссылка на файлы послана в личку. Сайт по сути визитка, не хватает страницы с новостями и новости, завтра доработает дизайнер. По поводу блоков "Партнеры" и "Новости". Они будут только на главной и в контактах.

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработь сайт на WordPress

    $35

    Необходимо добавить разделы "Портфолио", "Услуги" и "Контакты" на сайте http://elmetal.ru/. В Портфолио добавить возможность размещение галерей по разным тематикам. В Услугах и Контакты - html + images. Обновить движок и модули.

    WordPressСайт на WordPressHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка строительного сайта

    $55

    Нужно сверстать главную и внутренние страницы, стандарты известны, но хотелось бы придерживаться рекомендаций как в статье на хабре: http://habrahabr.ru/post/101464/ - статья 2010 года, поэтому версии браузеров постарше будут), не резина, на главной слайдер, но он ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка верстки для сайта ХКК

    $50

    https://yadi.sk/d/epQEWVGjcicN7 — тут что есть и файл с планом работ. Серым — нужно поправить сразу. Остальное нужно как-то разъяснить по скайпу наверное.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка макетов psd

    $100

    Нужно сверстать главную и внутренние страницы. Срок 1 сутки. Соблюсти кроссбраузерность и пр. современные фишки. Попробовать реализовать "полурезину" с 1024 до 1280.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Иконки для мебельного сайта

    $90

    Разработать в основе векторные иконки реалистичного типа для навигации мебельного сайта. Высота максимальная 40 пикселей, ширина - 70. Для примера прилагаю скриншот области на сайте, где будут размещаться иконки.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен специалист по MODx

    Желательно хорошее знание этой системы, т.к. большая часть поддерживаемых сайтов на ней (попадаются и на WP, Joomla!, Drupal, но основная масса на MODx), а также хотя бы среднее знание html. В общем требуется практически удаленный ...

    HTMLJoomlaMODXDrupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать под UMI-CMS

    $50

    Требуется HTML-верстка под UMI-CMS: 1. Доктайп HTML Strict 4.01 2.Семантика 3.Оптимизация графики. 4.Валидность. 5.Все стили в CSS без исключения. 6.Кроссбраузерность IE6+, FF2.0+, Opera 9.1+, Safari 3

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Магазин на UMI

    Ищу специалистов по UMI, у которых есть опыт решения нестандартных задач на даной цмс. Прошу новичкам не отвечать. Указывайте реализованные проекты и по возможности работы цены.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нардом

    $50

    Требуется сверстать страницу. Валидность кода, дивы, кроссбраузерная совместимость. Предложения писать здесь, к полуночи выберу исполнителя.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
DKvinov
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
3 года назад
Доработки на сайт
Рад продолжению сотрудничества с Егором!) Постановка задачи максимально чёткая, коммуникация как и в прошлый раз супер. Рекомендую к сотрудничеству!)
Повторно обратился к специалисту и он меня не подвел. Советую всем!
Ответный отзыв
DKvinov
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
3 года назад
Небольшие доработки в проектируемый сайт
Рад сотрудничеству с Егором!) Поставил чёткие задачи, всегда был на связи, очень приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!)
Отличный специалист, все сделал как надо. Задача была сложная по верстке, но Данил справился на 100%,
Ответный отзыв
b0nn1e
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Сверстать адаптивный сайт под MODx Revo
Четкая постановка задачи, вежливость, и своевременная оплата! Категорически рекомендую к сотрудничеству :)
Заказывал адаптивную верстку для корпоративного сайта-визитки, качество отличное, все найденные ошибки в течение дня были исправлены. Работой доволен.
Ответный отзыв
GoriZonTT
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Требуется вылечить сайт от вирусов и обновить cms
Всегда был на связи, поэтому проблем с получением необходимых данных и оплаты небыло. Наоборот, в ходе работы оказывалось полное содействие. Оцениваю уровень заказчика на отлично и рекомендую к сотрудничеству.
Первый раз работал с исполнителем, у которого 1 отзыв. Задание выполнено быстро, качественно, все отлично. рекомендую.
Ответный отзыв
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработь сайт на WordPress
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. А что еще нужно исполнителю ? :) Рекомендую !
Рекомендую Валентина как хорошего специалиста в WordPress. Человек общительный, задал уточняющие вопросы, сделал вовремя, результатом доволен!
Ответный отзыв