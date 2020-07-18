Доработки на сайт

Требования: Ищем разработчика который хорошо разбирается как во front- так и backend, которого не напугают крупные проекты или много мелких задач на день.Желательно иметь немалый опыт в верстке на Bootstrap, Wordpress и оптимизации, PHP, Ajax, JavaScript.Условия работы: Предлагаем стандартный ...