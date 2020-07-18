Доработки на сайт

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Завершен1 заявка212 просмотров

Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы сверстать похожий блок, который был в предыдущем заказе? 

5 лет назад
Negoro
Егор 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$24
1 день
Повторно обратился к специалисту и он меня не подвел. Советую всем!
Рад продолжению сотрудничества с Егором!) Постановка задачи максимально чёткая, коммуникация как и в прошлый раз супер. Рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад