здравствуйте переработка шаблона главной страницы : 1. Изменение шрифтов 2. Расположение блоков 3. Удаление ненужных блоков Главная страница сделана через ...
Доработки на сайт
Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы сверстать похожий блок, который был в предыдущем заказе?
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