Верстка простых трех страниц

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Закрыт33 заявки1562 просмотра

Привет. Коллеги, нужна верстка простых трех страниц. Очень типовой блог. Макеты приложил по ссылке. Оплата по факту. Показ работы два раза в день, в 12-00 и в 19-00. Сдача по странично. Вы сделали главную - я проверил, делаем дальше.

Макеты: https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36gs5UQXl-pAfcJq4EWQ?e=k9PFmQ

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artfleur
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