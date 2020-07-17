Верстка и объяснение к ней в описании файлов Если сработаемся, дальше необходимо будет верстать весь сайт
Верстка простых трех страниц
Привет. Коллеги, нужна верстка простых трех страниц. Очень типовой блог. Макеты приложил по ссылке. Оплата по факту. Показ работы два раза в день, в 12-00 и в 19-00. Сдача по странично. Вы сделали главную - я проверил, делаем дальше.
Макеты: https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36gs5UQXl-pAfcJq4EWQ?e=k9PFmQ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо скопировать или сверстать главную страницу сайта https://arhdrama.culture29.ruЗавершен5 лет назад
- $5
Нужны макеты для начинающего верстальщика.HTML-верстка20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется верстка и натяжка интернет магазина на вп с адаптивом, макеты в фигме, сотрудничество на постоянной основеHTML-верстка33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требования: Ищем разработчика который хорошо разбирается как во front- так и backend, которого не напугают крупные проекты или много мелких задач на день.Желательно иметь немалый опыт в верстке на Bootstrap, Wordpress и оптимизации, PHP, Ajax, JavaScript.Условия работы: Предлагаем стандартный ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Есть сайт http://u1095260.cp.regruhosting.ru/ Нужно сделать чтобы после перехода на сайт появлялось всплывающее окно без возможности его закрыть. Затемнение по бокам 20%. Адаптация под планшет и мобильник. Содержание всплывающего окна ...Завершен5 лет назад
Нужно сверстать точную копию шаблона - http://joxi.ru/1A5z0jSD7qJjrE (после подтверждения мсполнителя дадим макет в формате psd) для десктопа и мобильной версии в одном шаблоне. Т.е. не 2 отдельных, а так чтобы блоки либо адаптировались под мобаил, ...Завершен5 лет назад
Кроссбраузерная (последние 3 версии всех браузеров пк и моб) Адаптивная верстка. Предпочтение подешевле и побыстрее))Завершен5 лет назад
Ищу человека который хорошо разбирается в CSS3, HTML5, JS, GIT, который желает поработать на большом проекте, у которого есть желание поднять скилл на VueJs, нужно решить массу вопросов в основном верстки, нет макетов по этому ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт test.mskorea.ru (oc 2.3) Функционал готов. Требуется сделать верстку десктоп и мобильной версии. Дизайн http://martty.bget.ru/podguznik/pages.html Подготовленная нарезка и стили в приложенном файле. Сданная работа - это перенесенная верстка на текущую ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад