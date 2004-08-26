Нурлан Жумахан nurlan_zhumakhannurlan_zhumakhan
19 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайта любой сложности
Всем привет!
Я FullStack-разработчик в поисках дополнительного заработка.
Что я умею?
- Полная разработка сайта с использованием React, Node.js, MongoDB, Cloudinary
- Работа с такими CMS как WordPress, OpenCart. Доработка функционала, добавление темы, редизайн готового сайта
- Адаптивная, качественная, семантичная верстка которая пройдет валидацию на 100 Процентов
- Интеграция с CRM Bitrix24. Написание скриптов для тильды и других конструкторов.
Со мной вы получите:
- Хороший сайт на современных технологиях который будет привлекать новых клиентов для вашего бизнеса. ✅
- Оптимизацию, доработку сайта до идеала. ✅
- Быструю и качественную поддержку. ✅
- Привлекательную цену которая не будет бить по карману. ✅
Из своих личных качеств отмечу:
- Ответственность. ✅
- Знание 3 языков (казахский, русский, английский). ✅
- Стремление к новому. ✅
🔥Желаю вам и вашему бизнесу успешного и быстрого процветания🔥
Ключевые слова: React, Node.js, MongoDB, WordPress, OpenCart, Адаптивная верстка, HTML, CSS, JQuery, Javascript, Gulp, Scss
Портфолио
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