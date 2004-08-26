nurlan_zhumakhan

Нурлан Жумахан nurlan_zhumakhan

 
19 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайта любой сложности

Всем привет!

Я FullStack-разработчик в поисках дополнительного заработка.

Что я умею?

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  • Полная разработка сайта с использованием React, Node.js, MongoDB, Cloudinary
  • Работа с такими CMS как WordPress, OpenCart. Доработка функционала, добавление темы, редизайн готового сайта
  • Адаптивная, качественная, семантичная верстка которая пройдет валидацию на 100 Процентов
  • Интеграция с CRM Bitrix24. Написание скриптов для тильды и других конструкторов.

Со мной вы получите:

  • Хороший сайт на современных технологиях который будет привлекать новых клиентов для вашего бизнеса. ✅
  • Оптимизацию, доработку сайта до идеала. ✅
  • ﻿Быструю и качественную поддержку. ✅
  • Привлекательную цену которая не будет бить по карману. ✅

Из своих личных качеств отмечу:

  • Ответственность. ✅
  • Знание 3 языков (казахский, русский, английский). ✅
  • Стремление к новому. ✅
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🔥Желаю вам и вашему бизнесу успешного и быстрого процветания🔥

Ключевые слова: React, Node.js, MongoDB, WordPress, OpenCart, Адаптивная верстка, HTML, CSS, JQuery, Javascript, Gulp, Scss

JavascriptWordPressOpenCartMongoDBHTMLCSSReactjQuery